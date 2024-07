Fernando Zuqui: Chile tiene una liga competitiva, siempre la miré y me gustó

Este jueves el volante argentino Fernando Zuqui atendió a los medios de comunicación que se reunieron para presenciar su presentación como refuerzo de Universidad Católica, confirmando su deseo de llegar al club precordillerano.

"Tenía la posibilidad (de venir) a principios de año. Tenía ganas de estar acá. La decisión fue más fácil y estoy contento de cómo me recibió el grupo en los primeros entrenamientos", comenzó mencionando el futbolista de 32 años.

Seguido a esto, explicó: "Mi etapa en Estudiantes quedó atrás, me debó a la U. Católica y estoy contento de estar. Me gusta hacerme cargo en los momentos de los partidos y, desde el primer momento que me dieron su interés, yo manifesté que quería estar acá".

Finalmente, Zuqui valoró el Campeonato diciendo: "Tuve muchos compañeros que jugaron en Chile y es una liga competitiva, siempre la miré y me gustó. También pasaron muchos argentinos que hicieron historia en este club y eso le dan ganas a uno de venir y hacer su propio camino".