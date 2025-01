Gary Medel y su primer objetivo en la UC: Mi enfoque está en volver a sonreír en el fútbol

Gary Medel, flamante refuerzo de Universidad Católica, habló sobre sus objetivos en el equipo cruzado tras su regreso, afirmando que su primera prioridad es "sonreír en el fútbol".

"Quiero pensar sólo en Católica, en los hinchas y luego se verá (la selección). Mi enfoque está en volver a sonreír en el fútbol, hace tiempo que no la estaba pasando bien personal y futbolísticamente. Ese es mi primer objetivo, disfrutar y dar lo mejor para el club y los hinchas, disfrutar en una cancha, que es lo que más quiero", declaró Medel al canal oficial de Cruzados.

El bicampeón de América con La Roja también explicó que "siempre fue una idea volver a Católica, estoy un poco más grande. Mi idea era volver el año pasado, no se pudo, pero esperamos un poquito y estoy aquí".

"Me hubiese gustado estar dos, tres años antes, pero no se pudo por la misma forma, quería probar otras cosas, seguir jugando un fútbol de alto nivel, y obviamente esas eran mis expectativas y sueños. Ahora estoy de vuelta en casa, contento y con ganas de empezar", añadió.

Además, remarcó que espera cumplir "sueño personal", que es ganar títulos con los Cruzados.

"Quiero aportar competitividad al equipo, me gusta competir, ganar, dar lo mejor por el equipo, me entrego siempre al máximo, y esperamos conseguir cosas importantes este año, ese es mi sueño, no he ganado nada con Católica y espero lograr ese sueño personal que tengo", aseguró.

Por último, el "Pitbull" remarcó que espera demostrar que "sigo en buen nivel, aportar a mis compañeros y espero poder lograrlo".

"Tengo ganas de conocer al cuerpo técnico, tener ritmo para estar a la par de mis compañeros. Vengo a dar lo mejor de mi en cada entrenamiento, ser aporte y ser optimista, lograr cosas importantes con el club", sentenció.