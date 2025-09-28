Gerardo Reinoso contó cómo reanimó a Patricio Toledo para salvar su vida: Fue un susto muy grande
El argentino detalló el impactante momento en el Claro Arena.
El argentino detalló el impactante momento en el Claro Arena.
El argentino Gerardo Reinoso, histórico exjugador de Universidad Católica, contó detalles sobre cómo fue la reanimación de emergencia que le realizó a Patricio Toledo, exarquero que sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la despedida de los capitanes de Cruzados este domingo en el Claro Arena.
"Pasó esta desgracia, que no sucede a menudo, y nada, tuvimos un susto muy grande, pasamos un momento muy feo, toda la gente que vino acá a disfrutar, nos asustamos mucho", declaró la "Vieja" en el Claro Arena.
"Fui el primero que corrí y al verlo así le hice respiración boca a boca, creo que Cristián Alvarez le hizo el masaje en el corazón. Nos asustamos tanto, hasta que después de un tiempito volvió a respirar, después llegaron los médicos y sufrió otro paro. Seguimos con la reanimación y volvió a respirar de nuevo y lo llevaron al hospital", contó Reinoso.
El exjugador también manifesto que "tuvimos la noticia que ya está bien, estable, y eso nos dejó tranquilos, y pudimos terminar el tema de los capitanes, con la gente, sabiendo que estaba bien".
"Gracias a Dios está bien, está con su familia, y pudo terminar esto en una fiesta que todos querían", sentenció.