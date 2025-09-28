Gerardo Reinoso contó cómo reanimó a Patricio Toledo para salvar su vida: Fue un susto muy grande

El argentino Gerardo Reinoso, histórico exjugador de Universidad Católica, contó detalles sobre cómo fue la reanimación de emergencia que le realizó a Patricio Toledo, exarquero que sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la despedida de los capitanes de Cruzados este domingo en el Claro Arena.

"Pasó esta desgracia, que no sucede a menudo, y nada, tuvimos un susto muy grande, pasamos un momento muy feo, toda la gente que vino acá a disfrutar, nos asustamos mucho", declaró la "Vieja" en el Claro Arena.

"Fui el primero que corrí y al verlo así le hice respiración boca a boca, creo que Cristián Alvarez le hizo el masaje en el corazón. Nos asustamos tanto, hasta que después de un tiempito volvió a respirar, después llegaron los médicos y sufrió otro paro. Seguimos con la reanimación y volvió a respirar de nuevo y lo llevaron al hospital", contó Reinoso.

El exjugador también manifesto que "tuvimos la noticia que ya está bien, estable, y eso nos dejó tranquilos, y pudimos terminar el tema de los capitanes, con la gente, sabiendo que estaba bien".

"Gracias a Dios está bien, está con su familia, y pudo terminar esto en una fiesta que todos querían", sentenció.