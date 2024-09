Juan Francisco Rossel: Me he ido consolidando, pero me falta mucho y sigo trabajando

El javen volante Juan Francisco Rossel, de Universidad Católica, afrontó su primera conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo y repasó sus apariciones en el presente torneo junto a los "cruzados".

"Ha sido una etapa bastante larga. Llevo dos años en el primer equipo. Al principio me costó, pero de a poco fui ganando respeto. Me he ido consolidando y obviamente me falta mucho. Quiero ser titular y trabajo todos los días para eso", expresó.

"Fernando Zampedri, Nicolás Castillo, Alfonso Parot, Eugenio Mena siempre me aconsejan y dan tips para que pueda mejorar mi nivel y consolidarme. Todo el camarín ha sido de lo mejor conmigo", sumó el jugadpor de 19 años.

"Estoy en la selección sub 20 y obviamente mi sueño es defender a Chile en la absoluta. Sé que si sigo trabajando puede llegar un llamado. Hubo un acercamiento de Ecuador cuando tenía 17 años para entrenar, pero decidí jugar por Chile, no tuve dudas", agregó.

Sobre la suspensión del partido con Colo Colo que debía jugarse este viernes, dijo que "claramente una semana sin competencia no es lo mismo, pero no es una decisión que pase por nosotros. Nosotros tenemos que acatar y estos días han servido para seguir preparándonos".

El próximo partido de la UC será contra Deportes Copiapó el miércoles 25 de septiembre a las 20:30 horas, por la fecha 25 del Campeonato Nacional.