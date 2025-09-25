La UC anunció desafío internacional ante Uruguay para inauguración especial del Claro Arena

Cruzados anunció que el domingo 12 de octubre se celebrará un partido especial de inauguración del Claro Arena, con un desafío internacional de Universidad Católica ante una selección local de Uruguay.

De acuerdo a la publicación, el encuentro será a las 19:00 horas (22:00 GMT) de ese domingo y la selección uruguaya estará compuesta sólo por jugadores del medio local.

La selección que dirige Marcelo Bielsa no contará con los jugadores internacionales, ya que para octubre, en la fecha FIFA, tiene también agendados amistosos en Malasia: Contra República Dominicana y Uzbekistán.

La UC disputará este compromiso en medio del receso que vive el fútbol chileno, por el Mundial Sub 20 que se celebrará en nuestro país desde este 27 de septiembre al 20 de octubre.