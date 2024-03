Nicolás Núñez y su salida de la UC: Hay una responsabilidad muy compartida con el club

El director técnico Nicolás Núñez rememoró adiós de Universidad Católica, acusando la responsabilidad de la dirigencia en la conformación de un plantel insuficiente, así como la forma en comunicar su salida del club.

"Cometí muchos errores, es un hecho, pero podría haber sido mejorado en vez de tomar la decisión de limpiarnos. Quizás debí ser más enérgico en las peticiones de mercado. Más que adaptarse a lo que hay, hacer hincapié en los requerimientos para ganar", señaló en una extensa entrevista con El Mercurio.

"Hay una responsabilidad muy compartida, no solo con el cambio de DT las cosas van a mejorar. En la UC tiene que haber autoanálisis, una mirada estructural del club, asumir responsabilidades y transparentar. La ansiedad lleva a tomar decisiones apresuradas, sumó.

"Que a uno lo saquen del trabajo genera frustración, y por haber sido de la Católica fue mucho más doloroso. Perdimos el martes (5 de marzo) en Concepción, el miércoles no entrenamos y el jueves llegué a las 07:00 a San Carlos. Desayunamos con el cuerpo técnico, estaba en el proceso de planificar el entrenamiento. El día anterior, 'Tati' Buljubasich me avisó que nos juntáramos a hablar", relató.

"No fue muy largo. Uno de los argumentos era que no conseguimos el paso a la Sudamericana. Sentían que era momento de cambiar para revertir la situación, que no veían un alza ni un rendimiento adecuado. Como no me lo esperaba, fui sintiendo distintas emociones: Impotencia, rabia, frustración. Después, cuando uno se entrega a la situación; desolación", señaló.

"Salgo porque perdemos con Coquimbo y eso es responsabilidad mía. Estamos claros que si ganábamos, seguía siendo el técnico de la Católica, no tengo dudas", opinó.

Además, Núñez aseguró que rechazó dar una conferencia de despedida pues "no estaba con energía de hacerlo, creía que era injusto, no estaba de acuerdo con al forma. No tuvieron la sensibilidad de comunicarlo".

"Una vez terminado el partido en Coquimbo, Juan (Tagle) declara que iban a evaluar la continuidad. No estoy en desacuerdo con eso, lo que no me pareció es que me enterara a través del encargado de prensa que iba a decir eso, porque dos minutos atrás había estado en el camarín, me saludó y nada me dijo. Ahí se rompió algo", apuntó contra el presidente de Cruzados.

También lanzó sus dardos por el manejo de fichajes: "Me dijeron que el estadio no iba a ser un impedimento para buscar refuerzos y después lo terminó siendo. No alcanzaba el dinero. Necesitábamos jugadores de jerarquía y no llegaron todos los que tenían que llegar".

"Si no había dinero, digámoslo y ponemos el foco en el estadio, pero esconder y tener todo en silencio no es bueno, solo para aparecer diciendo que no funcionó el técnico", expresó el exMagallanes.

Finalmente, tuvo palabras sobre su reemplazante, Tiago Nunes. "Espero que tengan la convicción de que en estos siete meses va a rendir. Tiene muchas credenciales. Cada vez más en este rol le doy valor a los tipos que han ganado cosas, que se mantienen y al no tener buenos procesos se levantan", culminó Núñez.