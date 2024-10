Nunes y futuro en la UC: Queremos un 2025 en el nuevo estadio y jugar copas internacionales

El brasileño Tiago Nunes, entrenador de Universidad Católica, atendió a los medios en la previa de la visita ante Cobreloa del sábado 2 de noviembre, a las 18:00 horas (21:00 GMT), y se refirió a la posibilidad de asistir el próximo año a la Copa Libertadores.

"Ojalá que el equipo pueda meterse con el Chile 3 y también en fase de grupos, porque Católica no solo vive de la venta de jugadores. Entonces queremos un 2025 con un nuevo estadio, jugando copas y dando un salto de calidad", mencionó.

Tras esto, Nunes se refirió a las dificultades de visitar el Zorros del Desierto: "El partido pasará por el factor local. Sé que Calama tiene un estadio difícil, donde sacan bastante ventaja por la gente y la altura".

Así mismo, lamentó la ausencia de Gonzalo Tapia y habló sobre la alternativa de contar con Gonzalo Montes, Juan Francisco Rossel o Nicolás Castillo, al decir: "Son buenas opciones, no hay duda. El jugador que sea cambiará la característica, pero debemos encontrar los que se complementen en este proceso y nos den equilibrio".

Finalmente, evitó emitir comentarios sobre la definición del Campeonato tras la denuncia de la U sobre Colo Colo: "No voy a meterme en un tema que no me compete. Ya opiné en algún momento y generó montón de polémicas. Lo único que quiero es paz".