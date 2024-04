Parot aún lamenta la caída con Colo Colo: Una derrota nunca es bienvenida

El zaguero de Universidad Católica Alfonso Parot apuntó a que en el club "cruzado" aún lamentan la caída del pasado sábado ante Colo Colo, pero sostuvo que tienen que enfocarse en el próximo choque, con Copiapó, para mostrar un alza en su nivel.

"Una derrota nunca es bienvenida, más en un equipo importante como nosotros y en un clásico, pero es parte de los resultado que se pueden dar en un partido. El equipo está con plena confianza y seguimos pensando en lo más alto", declaró en conferencia de prensa.

El zurdo comentó también que "hoy todos los partidos son complicados, el fútbol está muy parejo. Tenemos que ir -a Copiapó- y tratar de hacer nuestro juego, lo que venimos entrenando, seguir convencidos que este es el camino".

"Defensivamente no sufrimos mucho más que un gol que fue de un lateral que sacaron rápido, no tenemos mayores complicaciones, no recuerdo que hayan llegado mucho", expuso en relación a la última derrota.

También aseveró que en la UC "vamos en alza. Esto lleva tiempo, creo que ya pasamos la adaptación a los entrenamientos y ahora hay que empezar a plasmar lo que entrenamos en la semana, llevarlo la mayor cantidad de tiempo en los partidos".

"Vamos en alza, hay que mantenerlo así, vamos a seguir mejorando. Hay que sacar nuestra mejor versión y vamos encaminados a eso", explicó.