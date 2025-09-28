Parte médico: Patricio Toledo está en la UCI y su condición es de gravedad

La Clínica Universidad de Los Andes entregó durante la noche de este domingo un parte médico oficial sobre la condición de gravedad de Patricio Toledo, exarquero de la UC que sufrió un infarto agudo al miocardio durante el partido de despedida de los capitanes cruzados en el Claro Arena.

De acuerdo al comunicado, Toledo ingresó al establecimiento a las 18:07 horas en condición crítica, posterior a una muerte súbita recuperada.

En el servicio de urgencia fue atendido y estabilizando, realizándose el diagnóstico de infarto agudo al miocardio como causa de su paro cardiorrespiratorio.

"Fue llevado a nuestra unidad de hemodinamia, donde se realizó con éxito un procedimiento de revascularización coronaria", precisó la clínica.

"El paciente permanence estable y en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos, siendo considerada su condición de gravedad", añadió el recinto médico.

Finalmente, la clínica Universidad de Los Andes informó que este parte médico se entregó con autorización de la familia, que agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas en estos momentos.