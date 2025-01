Problemas para la UC: Unión Española tomó la delantera por Matías Marín

Universidad Católica sufrió un duro revés en el mercado tras la arremetida de Unión Española para fichar a Matías Marín, futbolista de Belgrano que ya tenía avances con el conjunto "cruzado".

Como informamos en Cooperativa Deportes, los "hispanos" entraron de lleno en la carrera y Belgrano espera cerrar el trato con el elenco de Independencia.

La operación avanzó pese a la intención del propio jugador de vestir "la franja", por ser seguidor de la UC al igual que su familia.

Luis Artime, presidente de Belgrano, señaló a la radio Impacto de Córdoba que Marín no llegará a la UC, si no que "va a otro equipo de Chile. Estamos hablando ahí, pero no está cerrado. No puedo dar el nombre".

De esta manera, quedó casi descartado el candidato para ser el quinto refuerzo de la UC, tras Jhojan Valencia, Dylan Escobar, Gary Medel y Eduard Bello, que tiene principio de acuerdo a la espera de los exámenes físicos.