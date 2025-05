Rossel aseguró que ya superó su lesión: "Estoy al cien para volver"

Tras casi un mes sin acción, el delantero de Universidad Católica Juan Francisco Rossel detalló su proceso de recuperación y mostró su alegría por estar nuevamente a disposción del técnico Tiago Nunes.

En una entrevista con los medios del propio club, Rossel recordó que ante Unión La Calera tuvo "un esguince grado 2. Paré tres días, un periodo que debería haber sido más largo, mínimo dos semanas".

"Por querer estar, me apuré y me doblé el tobillo de nuevo contra Cobresal. Así que ahí tuve que parar el tiempo que correspondía de la primera lesión", detalló el seleccionado sub 20.

Rossel aseguró que "ya estoy mejor. La lesión cada vez la voy dejando de lado. En los entrenamientos me he sentido bien y ya estoy al cien para poder volver a la competencia y ganarme un puesto".

Sobre la caída del fin de semana pasado ante Universidad de Chile, el futbolista de 20 años admitió que "nos dolió perder el clásico, son partidos que siempre uno quiere ganar y aquí nos enseñan eso. Pero lo bueno es que el fútbol te da revancha en corto plazo, así que ya estamos pensando en Everton".

Sobre el duelo de Copa Chile contra los viñamarinos, expuso que "quizás no tiene tanta importancia porque no nos estamos jugando a la clasificación, pero para nosotros sí significa mucho porque queremos demostrarle a la gente que el clásico ya está, y seguir en lo que viene de la mejor manera".

Con la posibilidad de incluir a Rossel en la citación, la UC visitará a los "ruleteros" este domingo 11 de mayo a las 17:30 horas.