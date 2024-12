Tagle sobre separación de liga y Federación: Hay que resolverlo en el ámbito del fútbol

Juan Tagle, presidente de Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, fue consultado respecto a la posibilidad de que FIFA castigue a Chile y aseguró que desconoce si esa opción se pueda dar, recalcando que es necesario que el fútbol sea el que analice separar la liga de la Federación.

"Respecto de eventuales sanciones de FIFA, lo ignoro. No es algo que nos hayan informado. Entiendo que a FIFA no le gusta es que haya interferencias gubernamentales en la administración del fútbol. Ese es el concepto, pero más allá de eso, no tengo claridad de si hay alguna sanción calificada por eso", dijo el abogado en la presentación de Dylan Escobar.

"Lo que sí, creo que este debate de la separación lleva mucho tiempo, y que no se aborda. Es como la reforma de pensiones, y pasa algo similar, porque hay pros y contras en una eventual separación. Hay mucho que mejorar en el gobierno corporativo del fútbol y eso puede ser con una separación o no. Creo que es una discusión que hay que abordar porque la liga tiene mucha potencial", añadió.

"Yo buscaría una figura donde se refuerce la liga profesional como un producto que puede tener mucho más valor. Es un debate que nunca ha llegado al Consejo de Presidentes, yo he preguntado al Directorio por el proyecto que ha mencionado Pablo Milad, que ha estado trabajándolo con FIFA, tengo algunos bocetos de ese planteamiento", complementó.

"Me parece que más que estar hablando de eventuales sanciones o de que eso se resuelva por una ley, creo que hay que resolverlo en el ámbito del fútbol. Debemos tener un planteamiento claro de como queremos gobernar el fútbol. Ahora la ANFP está con una situación financiera delicada, entonces más que esperar que lo resuelvan en el Parlamento, que no me parece el lugar más adecuado", expuso.

"Me parece que el lugar más adecuado para resolver como se gobierna el fútbol debe ser el fútbol, con la colaboración de FIFA, de Conmebol, pero que llevemos el debate al Consejo de Presidentes. Creo que hay que discutir y presentar las distintas posiciones", complementó.

"Más que amenazas de sanciones, por qué no presentar las distintas posiciones y hacer una buena explicación de los pro y contra de una separación. Se piensa que somos los únicos que están unidos, pero la verdad es que son muchos países los que actúan unidos. Ojalá ese debate se dé en el seno del fútbol", cerró.