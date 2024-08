Tiago Nunes disparó contra la ANFP: No podemos tratar el torneo como si fuera de dos equipos

Tiago Nunes, entrenador de Universidad Católica, aprovechó la conferencia de prensa previa a su duelo con Everton y explotó con duras quejas contra la ANFP por el manejo del Campeonato Nacional y un supuesto criterio diferenciado que favorece a otros elencos.

El técnico dejó clara su postura antes de las preguntas, al expresar que "la idea es no contestar nada respecto a refuerzos ni del partido, y compartir situaciones que me parecen preocupantes".

"Me preocupan algunas cosas que han sucedido y el futuro que está tomando el torneo que disputamos. Primero, el ruido que se generó después del partido contra Ñublense y la forma cómo se trató el resultado, cómo se salió a hablar del criterio de los árbitros para cobrar un penal a nuestro favor y no cobrarlo a favor de Ñublense", indicó.

"Yo no había visto un ruido tan grande; la gente encargada del VAR hablando que los árbitros se equivocaron. Realmente me gustaría saber si es un criterio que se adopta siempre, porque hay situaciones con el VAR en todos los partidos; sean expulsiones, goles, penales... No me acuerdo de ver en otros momentos que salen a hablar de forma tan contundente. Me pareció bastante raro", siguió.

"El segundo punto, el hecho de haber sido suspendido por un supuesto retraso al regresar del entretiempo. Puede estar en reglamento, pero me pareció bastante raro también, en la semana de un partido tan importante contra Palestino, donde nos jugamos el liderato. Bastante coincidencia. He solicitado al club que revise los reportes de todos los árbitros para ver cuántos entrenadores más van a ser suspendidos por ese criterio", sumó.

Por otro lado, el DT "cruzado" se quejó por el fixture: "En el momento más importante de la competencia nos programaron tres partidos en una semana, con un criterio diferente de otros equipos que están peleando arriba en la tabla. Hay una falta de respeto con esta institución. No sé si va a hablar la dirigencia, es una posición personal. Me preocupa que nuestro torneo, serio hasta el momento y muy ordenado, sea tratado como nos trataron esta última semana".

"Es un momento que tenemos que estar alertas, que no piensen que llegué acá de paracaídas. Yo sé cómo funcionan las cosas, sé cómo funciona el fútbol y no podemos tratar el torneo como si fuera de dos equipos", añadió.

🗣️⚪️🔵 Tiago Nunes se quejó por disparidad de criterio hacia la UC en explicación VAR vs Ñublense, su suspensión vs Palestino y programación de las tres fechas de fin de mes: "Esta no es una liga de dos equipos, le pido a nuestra gente que esté alerta" @Cooperativa #LosCruzados pic.twitter.com/klnmCa3s7K — Sebastián Aguilar G. (@sebaguilarg) August 8, 2024

"Es importante reconocer que hay tres equipos grandes en Chile, que son Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo, con todo respeto para los demás. Me refiero a que no puede ser un torneo de dos equipos, porque se excluye a Católica de tener la misma fuerza para competir", complementó Nunes.

"Mi preocupación es que se respete a Católica; que se respeten a los profesionales de acá, al entrenador y a los jugadores. No estamos acá de vacaciones, trabajamos bastante para competir contra todos los equipos", prosiguió.

"Es la primera vez en cuatro meses que me sentí, no perjudicado, pero sí que no hubo el mismo criterio en la última semana. Hablo no sólo para los medios, también para que nuestra gente esté atenta. Tenemos que estar juntos. Más allá de esto, para que el torneo sea equilibrado, no sólo para Católica, también para Coquimbo, Iquique, Unión Española, Palestino, para todos los equipos que pelean el torneo", expresó el técnico en sus quejas.

"Cuando hay una situación que envuelve a Católica, a Colo Colo o a la U el ruido es diferente. Tenemos que tener el mismo criterio para todos. No estoy intentando promover una caza de brujas, sí que estemos atentos. Quizá el penal (contra Ñublense) para un equipo que esté peleando el descenso o sin tanta tradición como Católica no generaría tanto ruido", ejemplificó.

"No voy a solicitar a la directiva nada que no sea buscar el equilibrio del torneo. El mínimo que se debería hacer es respetar los plazos de descanso y recuperación", sumó. Además, recalcó que espera un criterio unificado, pues "el ruido tras el partido contra Ñublense y la suspensión no hay como cambiarlo".

Respecto a su suspensión contra Palestino, Nunes ahondó en que "hay una dificultad técnica cuando el entrenador no está cerca del equipo, cuando el reglamento no permite que ni un asistente puede comunicarse con la gente de la banca. Tenemos una cámara táctica para ver el equipo desde un punto de vista aéreo, ni eso se puede utilizar; lo básico de la tecnología que tenemos no se puede utilizar. Esa falta de sensibilidad es lo que me preocupa".

Con 34 unidades, a dos del líder Universidad de Chile, la UC enfrentará a Everton en Sausalito este domingo 11 de agosto a las 15:00 horas, cerrando la fecha 19 y con el regreso de Nunes a la banca tras su castigo. Podrás seguirlo en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.