Tiago Nunes por Arancibia: Puede aportar en el volumen ofensivo del equipo

El técnico de Universidad Católica, Tiago Nunes, se refirió a la llegada del delantero Francisco Arancibia y explicó las razones que lo llevaron a concretar la contratación del exjugador de Cobreloa.

"No ha sido oficializado, pero me parece que faltan algunos detalles para que firme. La llegada del jugador es por un motivo simple: cada día es más difícil encontrar jugadores con las características de él, que son extremos clásicos, de uno contra uno, que enfrentan al rival, que finalizan la jugada en el área y que aporte en el volumen ofensivo para delanteros como Fernando Zampedri", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Nunes también se refirió a las críticas que surgieron en torno a que tanto él como Arancibia tienen el mismo agente.

"Entiendo, pero no acepto las críticas. Las hacen porque no me conocen. Acá tenemos un proceso muy transparente, muy claro y la verdad no veo ningún problema el representante. Acá lo importante es el jugador porque repito ¿Cuántos jugadores hay en la liga chilena de estas características?", expresó.

"Entonces siento que es un jugador que se puede potenciar para darnos respuestas deportivas y no a la gente que habla, sino al equipo. Estoy convencido de que es una buena contratación", añadió.

"Es también difícil encontrar a un jugador con ritmo de juego, que además ha pasado por equipos grandes, que es algo que yo valoro. Es un jugador de un grado de madurez alto y creo que es una buena contratación", completó.

Respecto al momento de la UC, el entrenador expresó que "estamos con la ilusión de querer estar arriba y de pelear por el título sabiendo que son 14 finales las que queda. Solo pienso semanalmente, y una de las estrategias es enfocarnos en el día de hoy hasta llegar al partido del fin de semana, y los jugadores han entendido eso".

"Creo que somos candidatos. La UC siempre es candidato. Estamos metidos entre esos seis o siete equipos que suben o bajan dos posiciones, y por eso lo importante es ir siendo mejores de lo que hemos sido en el último partido y ojalá estar en la pelea por el título hasta la última fecha", añadió.