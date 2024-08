Tiago Nunes tras el empate entre la UC y Everton: El arbitraje acá es muy bueno

Con un estado anímico exaltado, el entrenador Tiago Nunes se presentó a la conferencia de prensa tras el empate de Everton para analizar el cometido de Universidad Católica en el Estadio Sausalito, donde tuvo un duro cruce con los periodistas presentes.

"Hablé una sola vez del tema y yo no estoy aquí para convencer a nadie, sino para debatir ideas y conceptos. Ahora, la polémica y farándula no son para mí, sino para otro tipo de canal que busca repercusión", expresó el brasileño tras ser consultado por la mano que anuló el gol de Rodrigo Contreras.

Seguido a eso, añadió: "El balón toca en la mano y mete el gol. Hay una regla que nos ampara para que sea anulado. Ahora, si el árbitro no reviso nuestro penal es porque evidentemente lo fue. Lo único que hablé es sobre el criterio de evaluación".

"¿Por qué la comisión salió a exponer árbitros contra el partido de Ñublense y no a otros? Mejor que no se haga nada. Aquí los árbitros son muy buenos. Me quedo con la sensación de que mi equipo jugo bien, con el portero rival como el mejor jugador de la cancha", cerró el estratega.

La situación no quedó ahí, ya que Nunes continuó analizando con prepotencia el encuentro al decir: "Quedan diez fechas y hay un montón de cosas que pueden suceder. Everton es uno de los mejores equipos en la segunda parte. El resultado habla, no voy a evaluar eso".

Consultado respecto a una discusión con Tomás Astaburuaga, mencionó: "No ocurrió nada. Intenté provocar una segunda amarilla de él por la euforia que tenía, pero me parece muy normal. Salimos abrazados. Tengo casi 50 años y no voy a pelear con jugadores".