Tiago Nunes tras la derrota de la UC: El penal de Cristián Cuevas es interpretativo

El entrenador brasileño Tiago Nunes atendió a los medios de comunicación luego de que Universidad Católica fuera superada por Audax Italiano en Rancagua, apuntando a que este el equipo atraviesa un momento insólito tras llegar a su tercer partido sin triunfos.

"Sabíamos que ellos defienden muy bien. Los goles son meritorios, pero la forma que sucedieron es fuera de contexto. El penal de Cristián Cuevas es interpretativo, pero nuestros cambios no surtieron efecto y jugamos más por el corazón que por la racionalidad", comenzó analizando.

Tras esto, Nunes argumentó: "Cada partido tiene su propia historia. Dependemos demasiado del funcionamiento y de las jugadas individuales. Son tres partidos sin vencer, esto no es normal y tenemos que entender que estamos pasando por tres semanas donde las cosas se salieron de control".

"Vamos a ver como los jugadores se recuperan los próximos encuentros. No voy a dejar de poner a alguno porque no esté completamente recuperado, pero tenemos que evaluar para no perder opciones por lesión. Mañana veremos cómo está (César) Pinares en su abductor", reflexionó.

Finalmente, el estratega brasileño aseguró: "Hay un cambio natural por el hecho de que los equipos van cambiando jugadores. El contexto es duro porque los de abajo luchan por cada punto y, en lo emocional, hay un peso importante. Es diferente pelear arriba punto a punto".

"Creo que el jugador que está en Universidad Católica debería actuar normal en ese escenario bajo presión. Claro que siempre hay errores, pero debemos tener la cabeza fría y a partir de eso encontrar un equipo equilibrado", sentenció.