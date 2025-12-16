Universidad Católica cerró a Bernardo Cerezo como su primer refuerzo

En un mercado donde la dirigencia pretende aumentar la cantidad de nombres en el plantel, Universidad Católica dio el primer paso al asegurar la contratación del lateral Bernardo Cerezo, quien llegó libre tras terminar su vínculo con Ñublense.

Según supimos en Cooperativa Deportes, el defensor por derecha ya superó con éxito los exámenes médicos y firmó un contrato que lo ligará a la institución precordillerana por una temporada, sumándose así como una alternativa a un sitio donde Sebastián Arancibia se perfila como titular.

Más allá del fichaje de Cerezo, la gerencia deportiva de Cruzados maneja también el nombre del volante argentino Justo Giani, quien militó durante la última temporada en Aldosivi y se desempeñó también como atacante por izquierda, jugando 31 partidos con 6 goles y 4 asistencias.

Entre los otros nombres que están en la órbita de la UC, se mantiene latente el retorno de César Munder tras su etapa en Cobresal. Mientras que el caso de Matías Palavecino está acordado en los montos, se ha demorado por diferencias en las cláusulas de una futura venta.