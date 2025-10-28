Universidad Católica pidió durísima sanción contra Lucas Assadi

Universidad Católica presentó este martes una denuncia formal en contra del jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi ante el Tribunal de Disciplina, por el escupitajo que lanzó durante el clásico estudiantil del pasado domingo en el Estadio Claro Arena.

La acción, según apuntaron desde Cruzados, es sancionada con una suspensión de seis a 15 partidos.

La denuncia de Cruzados se basa en el Artículo 63, letra E, número 1, del Código de Penalidades de la ANFP. Dicha normativa sanciona explícitamente a "aquel que escupiere a un rival o al público", estableciendo un severo castigo.

Con esta acción, Universidad Católica lleva la controversia a una instancia disciplinaria formal. Ahora, será el Tribunal de Disciplina el organismo encargado de revisar los antecedentes y las pruebas audiovisuales para determinar si acoge la denuncia y aplica la sanción solicitada contra el jugador azul.

El incidente no fue informado por el juez Juan Lara.