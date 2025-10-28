Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.2°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica pidió durísima sanción contra Lucas Assadi

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Cruzados denunció al jugador de Universidad de Chile por sus gestos en el clásico estudiantil.

Universidad Católica pidió durísima sanción contra Lucas Assadi
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica presentó este martes una denuncia formal en contra del jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi ante el Tribunal de Disciplina, por el escupitajo que lanzó durante el clásico estudiantil del pasado domingo en el Estadio Claro Arena.

La acción, según apuntaron desde Cruzados, es sancionada con una suspensión de seis a 15 partidos.

La denuncia de Cruzados se basa en el Artículo 63, letra E, número 1, del Código de Penalidades de la ANFP. Dicha normativa sanciona explícitamente a "aquel que escupiere a un rival o al público", estableciendo un severo castigo.

Con esta acción, Universidad Católica lleva la controversia a una instancia disciplinaria formal. Ahora, será el Tribunal de Disciplina el organismo encargado de revisar los antecedentes y las pruebas audiovisuales para determinar si acoge la denuncia y aplica la sanción solicitada contra el jugador azul.

El incidente no fue informado por el juez Juan Lara.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada