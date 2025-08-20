Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago14.3°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

[VIDEO] Tal como en San Carlos de Apoquindo: Juvenal Olmos marcó el "primer gol" en el Claro Arena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
[VIDEO] Tal como en San Carlos de Apoquindo: Juvenal Olmos marcó el
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En el marco de la inauguración del Claro Arena, el panel del programa "Todos Somos Técnicos" se trasladó al flamante recinto de Universidad Católica y ahí aprovecharon de probar el césped sintético del reducto cruzado.

Y ahí Juvenal Olmos, exjugador y otrora técnico de la UC, se dio el lujo de marcar el primer tanto emulando lo ocurrido cuando se inauguró San Carlos de Apoquindo.

Esto porque el hoy panelista fue el encargado de anotar el primer tanto de la UC en el antiguo recinto en el triunfo ante Fernández Vial por 3-0.

Mira el registro de TNT Sports

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada