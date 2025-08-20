[VIDEO] Tal como en San Carlos de Apoquindo: Juvenal Olmos marcó el "primer gol" en el Claro Arena

En el marco de la inauguración del Claro Arena, el panel del programa "Todos Somos Técnicos" se trasladó al flamante recinto de Universidad Católica y ahí aprovecharon de probar el césped sintético del reducto cruzado.

Y ahí Juvenal Olmos, exjugador y otrora técnico de la UC, se dio el lujo de marcar el primer tanto emulando lo ocurrido cuando se inauguró San Carlos de Apoquindo.

Esto porque el hoy panelista fue el encargado de anotar el primer tanto de la UC en el antiguo recinto en el triunfo ante Fernández Vial por 3-0.

Mira el registro de TNT Sports