Agente de Emmanuel Ojeda: "Me han llamado de Grecia y del fútbol argentino"

Con apenas seis partidos en el presente Campeonato Nacional, Emmanuel Ojeda y su círculo pretende salir de Universidad de Chile frente a la falta de continuidad, tal como lo confirmó el representante Juan Calabrese a Cooperativa Deportes.

"Como le digo a todo el mundo, no puedo decir nada porque no sé qué va a pasar, si lo van a tener en cuenta para el segundo semestre", dijo el agente.

"Vamos a esperar al fin de semana para saber si nos vamos o no. Obviamente no lo tienen en cuenta, nos vamos a ir. Vamos a buscar la salida y de la mejor manera. A él le queda un tiempo más (para decidir); tiene hasta diciembre de 2025. Si no tiene minutos, vamos a buscar la salida como sea", agregó.

"Hay rumores, pero no tengo nada. Clubes de Chile me preguntan varios, me han llamado de Grecia y del fútbol argentino también", explicó Calabrese. Dentro de los interesados en territorio nacional suenan Everton y Deportes Iquique.

El próximo duelo de la U, que puede marcar el destino de Ojeda, será contra Everton en Viña del Mar este domingo 2 de junio a las 12:30 horas (16:30 GMT).

Ojeda no es el único futbolista que mira a otros lares en caso de no ser tenidos en cuenta. Nicolás Guerra y Jeison Fuentealba también consideran una eventual salida, en sus casos a préstamo, si no tienen más acción junto a Gustavo Alvarez.