Altamirano y Assadi valoraron clasificación de la U en "un partido demasiado difícil"

Luego de guiar al equipo con sus respectivos goles, Javier Altamirano y Lucas Assadi celebraron el avance de Universidad de Chile a semifinales de Copa Sudamericana, admitiendo que fue un complejo desafío dejar en el camino a Alianza Lima por 2-1.

"Es gracias al equipo, gracias a todo el esfuerzo que hicimos. Nada, muy feliz de que se haya dado este resultado y esta clasificación", señaló Altamirano a DSports.

"Todos los partidos a este nivel son complicados, se ponen difíciles siempre. A pesar de la ventaja que tuvimos se complicó, pero gracias a Dios se dio", sumó.

Justo después Assadi se puso ante el micrófono de la transmisión oficial: "Fue un partido demasiado difícil, creo que el segundo tiempo fue todo de ellos, nos costó mucho. Supimos aguantar el resultado y eso es lo importante, clasificamos".

"Muy contento de anotar. No me sentí muy bien hoy, pero siempre es bonito ayudar al equipo", agregó sobre su diana, que abrió el marcador.

Respecto a Lanús, el contrincante en semis, ambos fueron cautos. Altamirano expuso que "es un rival complicado también. Nos vamos a preparar de la mejor manera", mientras Asadi señaló estar "primero preocupado del siguiente partido (Deportes La Serena), después veremos lo que es Lanús".