U. de Chile clasificó a semifinales de la Sudamericana con batallado triunfo ante Alianza Lima

En Coquimbo, a puertas cerradas y en un duro trámite, Universidad de Chile logró un trabajado 2-1 sobre Alianza Lima para instalarse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Tras el 0-0 de la ida, la escuadra dirigida por Gustavo Alvarez se puso rápidamente en ventaja con la arremetida y gran definición de Lucas Assadi a los 4', tras el pase filtrado de Matías Sepúlveda.

[VIDEO] Lucas Assadi definió con clase para anotar un golazo para la U ante Alianza Lima #Cooperativa90https://t.co/m9WhqqXaB2 pic.twitter.com/G9Zcv6FrHo — Cooperativa (@Cooperativa) September 26, 2025

El conjunto azul mostró solidez para frenar los avances aliancistas en tres cuartos, pero aquello dejó desasistido a Nicolás Guerra, quien tuvo que luchar en solitario contra los centrales.

El "Romántico Viajero" no pasó mayores zozobras en el primer tiempo, en un áspero transitar que complicó los avances en ambas áreas. El planteamiento azul fue pragmático, con recaudos para no arriesgar innecesariamente.

A los 32' llegó un inesperado revés para la U con la lesión de Matías Sepúlveda. Felipe Salomoni tomó su lugar y minutos después Fabián Hormazábal trató de aumentar con un tiro muy incómodo, pero que de todas formas inquietó a los "íntimos".

El "Bulla" entró encendido al segundo tiempo y un golazo de Javier Altamirano, con un cañonazo a un rincón imposible para Guillermo Viscarra, puso el 2-0 transitorio a los 51'.

Sin embargo, la U no pudo concretar el 3-0 y a partir del descuento peruano el partido se le complicó, siguiendo el viejo refrán de que "el 2-0 es el resultado más peligroso". Justo después del gol, Gabriel Castellón tuvo que salir a achicar de emergencia y Hernán Barcos generó peligro con un cabezazo

Erick Castillo comandó las cargas limeñas con su velocidad y potencia, concretando el gol a los 64', luego de un fallo del recién ingresado Nicolás Ramírez que permitió la entrada, centro y anotación visitante.

[VIDEO] Alianza Lima aprovechó un error defensivo de Nicolás Ramírez y descontó ante la U #Cooperativa90 https://t.co/FezoadzAtH pic.twitter.com/5kL74CF4pG — Cooperativa (@Cooperativa) September 26, 2025

Matías Zaldivia fue el gran pilar de la defensa universitaria, con gran presencia en la zaga y efectivos despejes para evitar complicaciones. Franco Calderón también salvó sobre área chica un cabezazo de Paolo Guerrero tras una mala salida de Castellón a cortar.

La U asumió la tarea de defender el resultado, lo que frustró a un Alianza de Néstor Gorosito volcado arriba y que siguió arremetiendo con sus centros.

En medio de la sufrida batalla, Universidad de Chile se las arregló para fabricarse grandes ocasiones para liquidar la historia. Primero, Leandro Fernández en su primera jugada casi la puso en el ángulo de tiro libre.

En el final, tras un primer intento fallido, Fernandez volvió a recibir mano a mano con Viscarra, pero no pudo concretar pues el arquero atajó. El rebote le quedó a Lucas Di Yorio, que remató dos veces y ambos tiros fueron cortados por Gianfranco Chávez.

Las revoluciones estaban a mil y con el silbatazo final se desató la alegría y desahogo nacional tras el laborioso encuentro.

Así, Universidad de Chile enfrentará a Lanús de Argentina, que dejó en el camino a Fluminense de Brasil.

Además, los "laicos" volvieron a semifinales de un torneo Conmebol luego de 13 años, siendo la última vez la Copa Libertadores 2012.