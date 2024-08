Alvarez: Damos pasos adelante por victorias nuestras y no por derrotas de otros equipos

Gustavo Alvarez, entrenador de Universidad de Chile, palpitó su duelo contra Coquimbo Unido y analizó el liderato azul, con un detalle tanto para su propio elenco como hacia los "piratas", a quienes destacó.

"Nosotros damos pasos adelante por victorias nuestras y no por derrotas de otros equipos. No considero que influya en la consecución de nuestros objetivos. Matemáticamente todavía hay varios equipos que lo pueden lograr", señaló en conferencia de prensa al ser consultado por la derrota contra Cobresal que dejó rezagada a Universidad Católica.

Sobre Coquimbo, el DT destacó que "nos vamos a enfrentar con un rival duro. No es solo una frase, es producto de un largo proceso del entrenador (Fernando Díaz), sostenido en la gran parte del plantel que viene jugando hace varias temporadas".

"Creo que es un equipo muy competitivo, que esta temporada está haciendo un muy buen papel en el torneo. Los últimos resultados no indican nada, es un rival de mucho cuidado", añadió. Además, complementó sus elogios al "Nano" Díaz al mencionar que es "muy capaz" y está en medio del proceso para reemplazar al transferido Luciano Cabral.

Respecto a las suspensiones de Matías Zaldivia e Israel Poblete por acumulación de amarillas, el técnico dijo: "Nosotros podemos resignar nombres propios, y hasta características, pero no la función; el equipo las tiene que desarrollar. Toda ausencia se suple con otro nombre que cumpla la función".

También tuvo palabras por las alarmas que encendió Marcelo Díaz con su salida en el último partido. "En innegable su capacidad, su liderazgo. Fue un cambio particular que no estaba previsto. En caso que no llegue, tenemos que mantener el eje de juego. Estamos trabajando para que el funcionamiento del equipo no solo se mantenga, sino que siga creciendo", expresó.

"Maximiliano Guerrero y Cristian Palacios entrenaron con normalidad. Dimos una lista (de citados), pero en caso que Marcelo Diaz esté lo podemos agregar, está con una progresión, diferenciado", detalló

"Siempre digo que un equipo es un proceso de construcción permanente. Uno tiene una matriz de juego y cuando empieza a fluir una forma de no dar referencias al rival es con rotaciones. Hace dos meses empezamos rotaciones; eso se logra trabajando y sobre todo por los jugadores", añadió Alvarez.

El estratega destacó el aporte del plantel para la ejecución de sus ideas: "Acá hay jugadores muy inteligentes y muy aptos, que entienden muchísimo el juego y saben ocupar las posiciones. Hacen mucho más fácil mi tarea".

La visita de la U a Coquimbo en el "Francisco Sánchez Rumoroso" tendrá su silbatazo inicial a las 15:00 horas de este sábado 31 de agosto, y podrás seguirlo por Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.