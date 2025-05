Alvarez defendió uso de suplentes ante Limache y criticó a Botafogo: Yo no pido postergar

El argentino Gustavo Alvarez analizó la derrota de Universidad de Chile ante Deportes Limache en la Liga de Primera y explicó con una crítica a Botafogo su decisión de jugar con suplentes, señalando que no pidió suspender el partido para llegar al choque de Copa Libertadores con el mismo tiempo de descanso.

"El equipo no tuvo un buen partido, no es fácil jugar con discontinuidad. El día que nosotros jugamos con Huachipato, Botafogo jugó con Flamengo. Nosotros programamos este partido para el viernes y ellos este sábado con Ceará, pero después lo suspendieron apuntando a la Copa Libertadores", comenzó mencionando.

Alvarez precisó: "Elegí esta formación para que lleguemos los dos con nueve días de descanso. No quiero dar excusas, ni que nosotros teníamos que postergar nuestro partido, porque creo firmemente en el respeto por los reglamentos que dice que los partidos se pueden postergar a partir de dos semifinalistas".

"Cuando veo la programación digo 'ellos llegan con 9 días y nosotros también'. Nos tocó perder. No hay excusa. No pido postergar, me tocó jugar, juego y es una forma de creer en el plantel", añadió el técnico.

Finalmente, reiteró: "Que no hicimos buen partido está claro. La responsabilidad es mía. No voy a pedir postergar el partido para jugar siempre con los mismos nombres en el once, porque si no, hay 20 que realmente ven que uno dice una cosa, pero hace otra".