Alvarez: El equipo mostró rebeldía y lo valoro más por ser el sexto partido en 18 días

El argentino Gustavo Alvarez, DT de Universidad de Chile, analizó la remontada por 4-3 sobre Deportes Limache en la fecha 27 de la Liga de Primera, y destacó la reacción del equipo en Santa Laura, tras ir perdiendo 0-2, señalando que hubo una "rebeldía" que valoró aún más por ser el sexto partido que jugó el equipo en 18 días.

"A partir del segundo gol (de Limache), el equipo muestra rebeldía, pero yo les decía que la rebeldía no sea locura, una rebeldía paciente, estamos 0-2, pero hay que respetar el plan y tranquilos", explicó Alvarez en rueda de prensa.

"Atacamos, generamos situaciones y quedamos expuestos a las contras. Era golpe por golpe, y ahí termina el primer tiempo. Considero que el 0-3 había que evitarlo y sí buscar el 1-2. En el segundo tiempo tuvo una rebeldía paciente, y podíamos haber terminado con algún gol más, creamos como ocho situaciones claras de gol. El equipo comenzó dubitativo, pero después mostró un compromiso y una rebeldía que valoro mucho más por ser el sexto partido en 18 días, porque hay un cansancio y agotamiento", detalló el estratego.

El entrenador azul también dedicó palabras a la hinchada en Santa Laura: "Párrafo aparte para la gente de la U, es muy difícil encontrar un público que cuando está 0-2 a los 15 minutos, grite y apoye más, como si el equipo estuviera ganando. Ellos son parte de esta remontada".

Finalmente, anticipó el partido contra O'Higgins, que se disputará en la fecha 28, después del receso por la ventaja FIFA y las Elecciones Presidenciales en Chile.

"Tengo que estar centrado en O'Higgins, es un equipo que juega bien, está con nosotros en la parte alta de la tabla y lo veo parejo, competitivo. Prepararemos un partido que puede ser determinante, y aunque tengamos 15 días, hay que pensar en eso", cerró.