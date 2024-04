Alvarez: El resultado no nos debe confundir, ganar no es sinónimo que se hizo todo bien

Gustavo Alvarez, técnico de Universidad de Chile, fue cauto tras la goleada sobre Huachipato en Talcahuano y afirmó que el resultado "no nos debe confundir", señalando que deben seguir trabajando.

"Nosotros tuvimos una muy buena actuación en todas las líneas, que se dimensiona aún más por la calidad del rival que enfrentamos", expresó en la rueda de prensa.

"Todos los partidos son diferentes, siempre hablo de la evolución y construcción del equipo, en el camino pueden tocar cualquiera de los tres resultados, pero nunca hay que perder el foco de donde empezamos y adonde queremos llegar, manteniendo la tranquilidad y la autocrítica", añadió.

En esa misma línea, precisó: "El resultado no nos puede confundir, ganar no es sinónimo de que se hizo todo bien y no ganar, que el equipo tiene demasiados problemas. Siempre hay cosas para reafirmar y otras para corregir".

Finalmente, Alvarez manifestó su agradecimiento por el cariño recibido en Talcahuano, debido a la campaña del año pasado, cuando llevó a Huachipato al título.

"Las instituciones son el reflejo de las personas que lo componen, dirigiencias, funcionarios, staff, jugadores, hinchas. Y la verdad, aquí me sentí muy respetado desde el primer día y durante toda mi estadía en Huachipato, agradecí siempre el cariño que me brindaron. Me emociona, agradezco el cariño que me da la gente. Voy a estar agradecido de por vida a Huachipato", sentenció.