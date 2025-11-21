Alvarez esquivó versiones desde Perú: No puedo opinar, me quita mucha energía

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, le bajó el perfil a los rumores que nuevamente lo vinculan con el fútbol peruano, asegurando que no se desgastará en "versiones periodísticas" y que su total concentración está en el presente del cuadro azul.

Ante la consulta sobre este supuesto interés, fue claro en su respuesta. "Todo lo que sean versiones periodísticas, la verdad que yo no puedo opinar. Me quita mucha energía para el cien por ciento que necesito en el equipo y para el partido tan importante que tenemos el domingo -con O'Higgins", sentenció.

Alvarez explicó que su método de trabajo siempre ha sido el mismo, independientemente de la duración de sus contratos.

"En todos los equipos que estuve, evalué los procesos a fin de año. He firmado contrato de un año con oferta de renovación, he firmado de dos años y de tres, y siempre evalúo qué es lo mejor primero para el club y luego para todas las partes", detalló.

De esta manera, el técnico argentino reiteró que cualquier decisión sobre su futuro se tomará una vez que finalice la temporada, insistiendo en que su única prioridad es preparar al equipo para los desafíos que restan en la Liga de Primera.