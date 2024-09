Alvarez: La seguidilla de partidos ganados no es una presión, sino una tranquilidad

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez, dio a conocer su expectativa de cara al tramo final del Campeonato Nacional y en relación a los partidos pendientes que tiene su escolta, Colo Colo, sostuvo que es necesario tener paciencia para esperar que se disputen y conocer la real brecha entre ambos elencos.

"Lo mejor para nosotros es jugar y ganar, nuestro trabajo podemos decir que está bien hecho. Lo que refiere es la transformación de la brecha de puntos potencial en real, que sería bueno saber, pero atendiendo las postergaciones hay que tener paciencia, esperar que esos partidos se jueguen y ver realmente cuál es la diferencia de puntos entre los dos equipos. Como no podemos modificar eso, podemos jugar, jugar bien y ganar, ahí nuestra tarea está hecha", destacó.

"La brecha potencial en algún momento será real y veremos cuántos puntos hay entre un equipo y otro", puntualizó.

En esa línea, dijo que el encuentro contra Huachipato del martes, "tenemos que afrontarlo con la frialdad estratégica de siempre", tomando en cuenta que "la seguidilla de partidos ganados no es una presión, sino que una tranquilidad y afrontaremos el partido con la seriedad de siempre, sabiendo que la frase de que cada partido es una final cada vez es más real".

"A medida que se acerca el final del torneo los tres puntos son cada vez más importantes y mañana vamos a plantear el partido con la determinación de imponer nuestra idea", dijo, para luego dedicar palabras a los "acereros", su exclub.

"El sentimiento de un gran respeto, un gran cariño y agradecimiento a Huachipato va a ser por siempre. Fue el club que me abrió las puertas en Chile, pasamos muy buenos momentos, y esas emociones vividas van a perdurar siempre en mi memoria. Después está el análisis de lo deportivo, veo un buen plantel, hay un entrenador en periodo de adaptación, no es fácil llegar a un club nuevo, me parece un entrenador capaz y un equipo que ha jugado muchos partidos este año", complementó.

Sobre el reemplazante de Maximiliano Guerrero, dijo que "los nombres propios no pueden alterar el funcionamiento colectivo. Buscamos el nombre propio que cumpla las mismas funciones que cumple Maxi en el equipo cuando le toca jugar, teniendo características similares o no (...) buscamos un nombre propio para reemplazarlo y que no se pierda el funcionamiento del equipo".