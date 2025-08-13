Alvarez resaltó el nivel de la U tras vencer a Independiente: Siempre jugamos a este ritmo

Gustavo Alvarez, entrenador de Universidad de Chile, repasó el valioso triunfo contra Independiente en la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana, con palabras sobre la exigencia del encuentro y el desafío de seguir luchando en el plano local.

"El partido se jugó como preveíamos, con una intensidad mayor que lo habitual de la liga chilena. Todas las acciones, defensivas y ofensivas, tienen más ritmo", inició en conferencia de prensa.

"Yo creo que la U tiene esta intensidad en el torneo chileno. Cuando nosotros acertamos técnicamente y sumamos esta intensidad, normalmente ganamos en la liga. Estamos preparados para jugar, lo hemos demostrado en todos los partidos, de Libertadores y Sudamericana", señaló al respecto.

"¿Por qué la liga tiene una intensidad menor? Por el promedio. Creo que siempre jugamos a este ritmo, pero depende de la jerarquía del rival, y hoy enfrentamos a un rival de mucha jerarquía", complementó.

Respecto al duelo en el Nacional, repasó: "Empezamos con algunos errores en pases de salida. Cuando solucionamos eso empezamos a ganar en mediocampo y empezamos a generar ocasiones que terminaron en el 1-0. Fue un trámite de menos a más que terminó siendo favorable".

El DT resaltó que pese a estar más arriba en la cancha, Independiente no generó peligro real. Además, señaló que "el objetivo de lograr el segundo gol estaba desde el entretiempo, no hacía falta la expulsión del rival".

"Nosotros teníamos que ganar por la mejor ventaja posible y esa era la ambición 11 contra 11. La expulsión no nos cambia nada", agregó sobre la tarjeta roja del delantero rival Matías Abaldo al minuto 72.

"Una racha se puede tener con 11, 13, 14 futbolistas, pero si queremos algo importante los necesitamos a todos. Si un jugador viene de una lesión, como Nicolás Ramírez y está para jugar, tiene que jugar. Y casos como Antonio Díaz, tienen que estar preparados para entrar", expresó Alvarez.

Respecto a los próximos desafíos en el calendario, el DT dijo que "cuando empezó el mes sabíamos la cantidad de partidos que íbamos a jugar; cuatro partidos en 12 días. A partir de ahora, a recuperarnos para pensar en el partido con Audax, que sabemos la importancia que tiene. El domingo estamos obligados a ganar, lo de hoy ya pasó y lo retomaremos el domingo en la tarde".

Alvarez señaló que es clave "disminuir el margen de error en todos los aspectos del juego. Cuando uno sube de nivel, el margen de error es menor; si te equivocas lo pagas en tu arco, y frente al arco rival no te puedes equivocar. Sobre eso trabajaremos".

La U se medirá ante Audax, como local, este domingo 17 de agosto a las 12:30 horas para luego visitar Avellaneda para cerrar su llave copera el miércoles 20 a las 20:30 horas (00:30 GMT).