Alvarez: Todo lo que construimos no se puede deteriorar por una derrota

Gustavo Alvarez, entrenador de Universidad de Chile, repasó la caída de 3-0 ante Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores y, además de admitir los fallos propios sobre la cancha, también apuntó al trabajo para pasar la página y seguir compitiendo en todos los frentes.

El DT inició la conferencia de prensa repasando las tres conquistas trasandinas: "El partido empieza intenso, parejo, y la cuenta se abre por un error defensivo, una incoordinación. El segundo gol, perdemos la marca en un córner. El tercer gol, producto del 0-2, el equipo más abierto en una pérdida".

"El margen de error en este tipo de torneos es menor que en el torneo local, entonces esas fueron las causas de los tres goles. A partir de ahí Estudiantes se cierra y empezamos a manejar la pelota sin claridad", sumó.

"Desde lo táctico, el rival tiene un mérito. En el segundo tiempo tuvimos varias situaciones para descontar y no pudimos hacerlo. No vi a un Estudiantes dominante antes de los goles", agregó.

"Nosotros llevamos trabajando con este plantel un año y medio. Las derrotas son amargas, póngale la emoción que quieran, pero como entrenador hay que mantener el equilibrio y mantener los pies sobre la tierra, tanto en la victoria como en la derrota", apuntó.

El DT señaló que hay tipos de derrotas: "Hay derrotas preocupantes y otras que, no digo que tranquilizan, pero solamente hay que ocuparse, y esta es una de ellas".

"Hay que seguir. Todo lo que construimos no se puede deteriorar en lo más mínimo por una derrota. Primero, es no tener convicciones. Segundo, es errarle profesionalmente", complementó.

"Mi palabra tiene valor, la voy a cumplir. El plan no cambia, a mi no me cambia nada ganar o perder; tengo muy claro de dónde venimos y a dónde vamos", expresó Alvarez.

"Las derrotas son dolorosas y amargas, pero sirven para crecer. Esto es parte de un proceso de crecimiento permanente Ningún golpe es definitivo, salvo que uno lo asuma como tal", expuso.

Sobre el impacto de la ausencia de Charles Aránguiz, dijo: "Una de las tareas del entrenador es poner siempre al equipo por encima de los nombres propios para no depender de ellos. Trabajo para eso".

Respecto al 3-0, declaró que "las responsabilidades son siempre compartidas, este es un trabajo de equipo; cuerpo técnico y plantel. Todos tenemos la misma responsabilidad en la victoria y la derrota. Yo soy siempre el máximo responsable, normal".

"Gran parte de la clasificación la jugamos el martes en Carabobo. La derrota la tomamos con hombría. A partir de mañana empezamos a preparar el partido con Recoleta, muy tranquilos", aseveró.