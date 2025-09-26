Alvarez tras clasificar a semifinales: Siempre mi propuesta será crecer y no conformarnos nunca

Gustavo Alvarez, entrenador de Universidad de Chile, repasó la clasificación azul a las semifinales de la Copa Sudamericana tras vencer aAlianza Lima, con claridad de que fue un complicado trámite pero también con convicción de seguir apuntando a los más alto, paso a paso.

"Nos tocó enfrentar a un rival muy duro, que no fue sorpresa, jugó con mucho carácter y había que superarlo. Inicialmente encontramos los espacios previstos, y en la primera jugada llega el gol de Lucas Assadi", dijo en conferencia de prensa.

"Después, me parece que fuimos sólidos. Tácticamente estuvimos bien. Tenemos que crecer en el control del juego. Alianza, sin dominar el trámite, con empuje emparejó el partido y nos alejó de su arco. No debemos sufrir cuando estamos en ventaja, le tenemos que dar valor cuando recuperamos la pelota", analizó.

El DT señaló que "fue un resultado justo ante un rival muy duro", que dejó poco espacio en el mediocampo. De todas formas Alvarez expuso que "las soluciones las encontrábamos, pero nos faltaba precisión".

Alvarez rescató el carácter de su equipo, "porque a partir del carácter y la mentalidad se puede construir un equipo. Si no, es imposible. Que los jugadores quieran es importante, pero mucho más importante que crean; en la idea, en ellos mismos. Eso se consolida con el tiempo y permite tener esa templanza durante el juego".

"Siempre mi propuesta va a ser crecer y no conformarnos nunca con nada. Para mí, el que se conforma es mediocridad. Entonces, siempre superarnos e ir por más. Partido a partido, llave a llave, día a día. Después, cuando termine el año, cada cual va a evaluar el proceso y queda a criterio de cada uno", argumentó sobre la recta final de la temporada y sus desafíos.

"Esperemos que no sea el peak de rendimiento, varias veces dije que hasta el último día que yo sea el entrenador del equipo, voy a intentar mejorar en todos los aspectos. Tenemos que solucionar los problemas, porque el domingo (contra La Serena) tenemos que volver a ganar", declaró.

Tal como mencionó Alvarez, la U se pondrá al día en la Liga de Primera con su duelo pendiente ante los "papayeros" este domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas en La Portada.