Alvarez y el empate ante San Antonio: Jugar con uno menos no merece una evaluación seria

Gustavo Alvarez, entrenador de Universidad de Chile, repasó el 0-0 contra San Antonio Unido y puso el foco en la expulsión de Leandro Fernández, que dejó a su escuadra con uno menos desde el minuto 28 de partido.

"Son cosas del juego que no permiten una evaluación precisa como acostumbro hacer. Si me preguntan después de un partido qué salió bien y mal, rápidamente lo digo. Hoy es difícil evaluar. Jugar con uno menos no merece una evaluación seria", señaló tras el duelo a TNT Sports.

"Son dos partidos diferentes, uno el que entrenamos y otro el que improvisamos. Tuvimos que improvisar sistemas y movimientos. Pese a eso, tuvimos las situaciones más claras. Es difícil evaluar desde la improvisación, entonces rescato la disciplina y la obediencia", expresó.

"En la teoría corregimos para seguir el partido. Rápidamente sacamos un defensor para poner un delantero y no dejar solo a Cristian Palacios arriba", sumó el DT.

Alvarez también tuvo palabras sobre el SAU: "Puede ser que se adelantaron un poco en el campo, pero salvo un centro con desvío de ellos, nosotros tuvimos varias situaciones claras de gol".

"Insisto, es un partido difícil de analizar, porque uno lo que evalúa es si el plan de juego se llevó a cabo. Hasta la expulsión... con cosas positivas y otras para corregir. Después improvisamos, hicimos algo que no entrenamos y creo que los jugadores lo hicieron bien", agregó.

Finalmente, el técnico remarcó su postura sobre el interés por Charles Aránguiz expresando que se verá "una vez definidos los puestos para mejorar; los nombres propios los mantengo en reserva".

La revancha de la U y el SAU se disputará el lunes 1 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.