Aránguiz encaró críticas sobre su físico en Inter: Sé que di lo mejor porque puse en riesgo todo

El volante Charles Aránguiz respondió a las críticas sobre su estado físico emanadas desde Brasil, principalmente, donde tuvo escasa participación durante el tramo final de su paso por Inter de Porto Alegre.

"La gente que no está informada y siempre va a querer decir otro tipo de cosas, pero yo ya estaba corriendo en Inter. No salí al campo, pero estábamos corriendo porque era parte del proceso que estaba programado con los doctores", dijo el futbolista, que debutó en el Superclásico en su regreso a Universidad de Chile.

"Incluso tenía el alta médica para el fin de semana anterior y producto del viaje y los temas de documentos, de los exámenes médicos de acá perdimos todo el fin de semana", relató.

Continuó señalando que "de mi parte estoy muy tranquilo, en todos los equipos que estuve siempre traté de dar lo mejor, siempre quise ir al límite en el estado físico, nunca me importó personalmente, siempre quise dar lo mejor al equipo en que estuve".

"Puedo ir al complejo de Inter y mirar a la cara a todos, porque sé que di lo mejor, porque puse en riesgo todo, y si no, pregunten a los doctores en los estados que jugaba, porque esas cosas no salen, el hincha o el periodismo de allá no sabe esas cosas, así que ya estoy aquí, mi familia está feliz y de a poco vamos a encontrar la forma física adecuada para ayudar al grupo", completó.