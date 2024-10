Aránguiz: No siento ser un líder ni soy un santo, solo trato de pasar mi experiencia

El mediocampista Charles Aránguiz habló en extenso sobre su regreso a Universidad de Chile y abordó la actual campaña que lo tiene peleando dos torneos, además de rememorar su transito por el extranjero antes de volver a vestirse de azul.

"Estoy contento. Volver algún día era un deseo que siempre tuve, no me planteé si iba a ser pronto o si iba a tomar algún tiempo. Feliz de tener esta oportunidad", señaló a los canales oficiales del club.

"Estoy tranquilo por volver, estar a full con mi trabajo en el día a día para hacerlo de la mejor manera. No me equivoqué en el retorno. Las cosas personalmente se están arreglando", declaró.

Sobre su rol en el equipo, dijo que "no me siento como si fuera un líder o algo así. Trato de pasar mi experiencia a los más jóvenes y con los grandes siempre tener un respeto mutuo y dar lo mejor al equipo".

"Aquí no soy un santo ni tengo el don de la palabra, solamente trato de pasar mi experiencia. Para uno es bueno saber que hay gente que te quiere escuchar", complementó.

"La U es un equipo grande y las temporadas tienen que ser así. Tenemos la suerte de jugar una final (en Copa Chile), clasificamos a la Libertadores y ahora peleamos el torneo. Eso tiene que ser la U cada año", destacó.

Además, Aránguiz resaltó que "con Marcelo Díaz tenemos una amistad y futbolísticamente debe ser el único con el que me conozco así. No necesitamos hablar ni mirarnos en la cancha, debe ser el único con el que tengo esa conexión. Si agregamos nuestra experiencia, se hace más fácil".

Por otro lado, indicó que "hacer un gol para mí no significa mucho", pues su foco es "que en 90 minutos pueda ayudar al equipo en distintas fases", aunque admitió que "marcar en un clásico personalmente emociona, es lindo; a estadio lleno y en la situación que nos estamos jugando", tal como lo hizo ante la UC.

"El 2011 se formó un grupo muy lindo, ahora es parecido"

Aránguiz también entregó su mirada luego de su paso por el extranjero, y rememoró cómo fue su primer periodo en la U.

En comparación con el pasado, Charles señaló que en el torneo local "los equipos están bastante parejos. Hay muchos jugadores que juegan bien, también gente joven con calidad y potencial, son muy interesantes. El tema de estadios también mejoró bastante de cuando yo estaba acá".

"Era un sueño salir de Chile, pero tampoco me volvía loco si no se llegaba a dar. Estuve en la U tres años y llegó la oportunidad, así se dio para ir a Brasil. Después de un buen año en Inter, agregado a la selección, se dio el paso a Leverkusen. Fue bastante rápido y lo enfrenté de buena forma", rememoró.

Ya en Alemania, "me rodeé de gente que pensaba igual que yo. Tuve momentos complicados y ellos en todo momento me apoyaron. Cuando pude rendirle al club tuve oportunidades de salir y me quedé porque sentíamos lo mismo. Hicimos una linda relación con el hincha y la gente del club", contó sobre su estadía en Alemania.

"Es difícil salir de tu país y tu familia; hay un tema cultural, cosas que a uno no le gustan también. Si uno pone en la balanza, creo que las cosas afuera siempre van a ser un poco mejor que aquí. Hay cosas en las que te das cuenta que vale la pena quedarse allá", puntualizó.

En recuerdo de la Copa Sudamericana, apuntó que "el 2011 se formó un grupo muy lindo, muy de piel. Había una amistad, el grupo se mataba entrenando y todo era risas, muy familiar. No es coincidencia que nos fue bien. Ahora llego aquí y me encuentro un grupo parecido".