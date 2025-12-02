Barristas de la U protestaron contra Azul Azul y lanzar fuegos artificiales en Santa Laura
En el duelo ante Coquimbo Unido, barristas de Universidad de Chile protagonizaron incidentes tras lanzar fuegos artificiales, que obligaron a suspender el encuentro por unos minutos en el Estadio Santa Laura.
