Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.4°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Barristas de la U protestaron contra Azul Azul y lanzar fuegos artificiales en Santa Laura

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En el duelo ante Coquimbo Unido, barristas de Universidad de Chile protagonizaron incidentes tras lanzar fuegos artificiales, que obligaron a suspender el encuentro por unos minutos en el Estadio Santa Laura.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados