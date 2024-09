Bianneider Tamayo sumó sus primeros minutos con la camiseta de Universidad de Chile

Después de una larga espera, el defensor venezolano Bianneider Tamayo sumó sus primeros minutos vistiendo la camiseta de Universidad de Chile luego de haber sido confirmado como refuerzo el pasado 10 de agosto.

El zaguero proveniente de Caracas FC estuvo presente la alineación titular de la categoría sub 21 y disputó todo el encuentro en la goleada 0-3 como forastero ante Palestino, durante la novena jornada del Campeonato de Proyección.

"Me sentí increíble, me sentí vivo luego de mucho tiempo de no pisar una cancha de fútbol. Para mi es lo máximo, me sirvió mucho para sumar ritmo y llegar con todo al primer equipo", aseguró Tamayo una vez finalizado el partido.

🗣️ Palabras de Bianneider Tamayo, tras su debut junto a la #Sub21 🤘🔥 pic.twitter.com/E1xVUw3g83 — Universidad de Chile (@udechile) September 28, 2024

Pese a que el central no estará presente para la visita del primer equipo a Iquique durante este domingo, su actividad ya lo posiciona como una nueva carta para Gustavo Álvarez de cara al próximo sábado 5 de octubre donde recibirán a Unión La Calera.