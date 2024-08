Castellón ante la presión de Colo Colo: Ayuda a que suban los momentos de tensión

El arquero de Universidad de Chile Gabriel Castellón analizó el liderato del club "laico" y reconoció que la cercanía del escolta, Colo Colo, les genera "tensión" en la búsqueda de seguir en lo más alto.

"Obviamente ayuda siempre el ganar, hacer buenos partidos. Hicimos buenos partidos en la segunda rueda, pero no habíamos sumado la cantidad de puntos que teníamos que sumar, creo que ahora nos ha ayudado ganar y estar jugando como lo estamos haciendo, se demuestra que nos estamos esforzando al cien y como jugadores y cuerpo técnico nos estamos compenetrando bien", sotuvo en palabras al sitio oficial.

Para el meta, "es una responsabilidad más grande el poder seguir ratificando estar en los primeros lugares, el que se están acercando los rivales ayuda a que suban los momentos de tensión, de querer ganar y de querer salir siempre victoriosos".

"Eso nos ayuda, pero también nos da una linda responsabilidad", valoró.

Sobre su actuación, puntualizó que "me he sentido muy bien, esta segunda rueda he ido de menos a más con la ayuda del cuerpo técnico y mis compañeros, que me han entregado toda la confianza, los análisis que hago de los partidos y los videos, eso ayuda a mejorar los errores que he cometido, me he sentido mejor y mis compañeros me han ayudado a respaldarme en esos momentos".

"El partido del viernes va a ser difícil, Cobreloa es un buen equipo con buenos jugadores, están tratando de acomodarse a la categoría, hay jugadores que se quieren mostrar, pues es distinto enfrentar a la U, lo vivmos que cada equipo que viene al Nacional que se viene a jugar su opción, creo que nos estamos preparando de buena manera para enfrentar a un buen equipo, no sé si hacer un llamado a la gente, siempre han respondido. El hincha de la U se hace sentir en todos lados", concluyó.