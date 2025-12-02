Clark dejó abierto el tema Alvarez: Tenemos cuerpo técnico con contrato vigente

Michael Clark, presidente de Azul Azul, jugó al misterio tras los dichos de Gustavo Alvarez expresando su deseo de dejar Universidad de Chile, dejando la resolución sobre el DT para el cierre del año.

"Nosotros sabíamos que el profe iba a hablar. Siempre hemos dicho que tenemos muy buena relación y él nos había informado lo que iba a hacer, entonces no era algo nuevo. No fue algo sorpresivo", señaló a la prensa en el Estadio Santa Laura antes del partido con Coquimbo Unido.

Clark lamentó el momento de las palabras de Alvarez, pues "La hora para hacer los análisis y ver lo que pasó en el año no era esta semana. Como club tenemos desafíos muy importantes, nos quedan por jugar seis puntos que son vitales para ver cómo cerramos este año".

"Como dije hace unas semanas atrás, el foco hasta que no se acabe el campeonato es ganar, porque es distinto para el club salir 'Chile 2', 'Chile 3' o 'Chile 4' (sic, se refiere al 'Chile 1' de Copa Sudamericana) y eso impacta en las decisiones a tomar", remarcó.

"Tenemos un cuerpo técnico con contrato vigente, nosotros vamos a respetar nuestros contratos y ya llegará el momento de hacer análisis", agregó, aunque luego asumió que "el cariño obligado no existe".

"Como club vamos a hablar cuando se acabe el campeonato", remarcó el mandamás de la concesionaria azul.

El dirigente aclaró que "obviamente, por respeto, no vamos a hablar con nadie hasta que no sepamos qué es lo que hay que hacer. La secretaría técnica de cerca está viendo jugadores, posiciones, pero las decisiones las vamos a tomar una vez que termine el campeonato".