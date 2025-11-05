Clark descartó un distanciamiento con Alvarez: No veo ninguna división interna

Michael Clark, presidente de Azul Azul, golpeó la mesa y desmintió tajantemente los rumores que han surgido en las últimas semanas sobre un supuesto distanciamiento con el director técnico de Universidad de Chile, Gustavo Alvarez.

Luego de la victoria sobre Everton, el mandamás del elenco estudiantil conversó con la prensa y descartó los rumores, tal como lo hizo el propio DT en su conferencia de prensa.

"El equipo está con el foco puesto en ganar. Quedan partidos importantes. Ustedes saben, trabajan en esto, la mayoría de las cosas negativas que se dicen de la U terminan siendo siempre falsas. Las hacen algunos periodistas cuyas fuentes son la ensalada del asado", dijo Clark en zona mixta.

En la misma línea, el dirigente aseguró que "veo a un grupo humano unido, al cuerpo técnico enfocado. A final de año nos vamos a sentar a evaluar qué es lo mejor para el club y las carreras de los que trabajan en el club. Hoy estamos enfocados. No veo ninguna división interna. Al revés, es un grupo muy unido".

Pese al irregular segundo semestre que ha tenido el Romántico Viajero, eliminado de Copa Sudamericana y tempranamente fuera de la lucha por el título en la Liga de Primera, el timonel de los azules remarcó que "hemos hecho una muy buena campaña. Estamos enfocados en cerrar el año de la mejor manera, necesitamos ser 'Chile 2'. Cualquier cosa que nos saque de ahí no es lo mejor".

"Un equipo que llega a semifinales de Copa Sudamericana y sale con la frente en alto no es un fracaso. Esto es fútbol. A veces las cosas no salen como quieren, pero no es un fracaso", cerró Clark.