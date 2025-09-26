Clark le respondió a Gorosito: Hablar de eso es solo ensuciar el tema

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, respondió a los fuertes dichos del entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito tras un cruce camino a camarines después del final del encuentro de vuelta por cuartos de final de Copa Sudamericana.

El entrenador argentino acusó a un dirigente azul de burlarse: "Un señor de barba de acá, un flaco alto, no sé quién es, dijo 'váyanse para la casita'. Desubicado. Nosotros no decimos que ellos andaban mostrando el culo en Argentina", dijo el DT.

Ante ello, Clark fue claro: "No fui yo. Estaba bajando por el túnel, vi que había algunos empujones entre la gente, pero solo pasé por el lado, no dije nada. El partido ya terminó, se jugó. En los últimos días, Alianza Lima generó mucho ruido". Pero lo que pasa en el túnel se queda en el túnel. No hubo nada más, y al menos yo no dije nada.

También se refirió a la carta enviada por el cuadro peruano a Conmebol sobre un posible "ambiente hostil" en la previa del encuentro.

"Mira, hay cosas que no deberían pasar, pero son parte del fútbol y siempre han ocurrido. Cuando fui a Lima, desde que bajé del avión hasta que me fui, recibí insultos constantemente. Allá también había pancartas y comentarios, pero es parte del juego. En este mundo, hay que tener la piel un poco más gruesa. No justifico lo que pasó, pero no hay que magnificarlo".

Por último se refirió a la apelación de la sanción sobre los partidos de local: "Sigue su curso por un carril separado. Ya la presentamos y estamos esperando noticias sobre cómo se resolverá. Por ahora, solo queda aguardar".