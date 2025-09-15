Clark reiteró sus críticas a la Supercopa: Contra todo el resto, ganamos

Michael Clark, presidente de Azul Azul, habló tras la conquista de Universidad de Chile en la Supercopa 2025 y, más allá del triunfo ante Colo Colo, reiteró su cuestionamiento sobre la realización del partido.

"Estoy feliz. Ganarle a tu clásico rival siempre es bonito. Con todos los nuestros y contra todo el resto, ganamos. Pero vuelvo a decir lo que dije antes, este partido, si bien lo ganamos, no se debió haber jugado. Una Supercopa merece otro marco de público. Es una pena que nuestros hinchas no hayan podido celebrar con nosotros", expresó el timonel de la U.

"Con un poco de voluntad, este partido se pudo haber jugado perfectamente en otra fecha, en un Estadio Nacional lleno, y no como lo que vimos hoy, con 1.500 personas en las gradas. Es una pena", indicó a la prensa.

El directivo también se refirió a la denuncia que el club va a presentar ante el Tribunal de Disciplina contra Javier Correa, por su entrevero tras el Superclásico en el Monumental.

"Con la gente de Colo Colo no hemos hablado y la verdad es que no hay ningún apuro. Los tiempos para ver una denuncia son bastante largos y hemos estado en cosas mucho más importantes que ver el tema del señor Correa, pero cuando queramos hacerlo, lo vamos a hacer", expuso.

Clark complementó: "Yo lo dije ese día, que yo pensé que Correa lo había dicho en caliente, pero no se disculpó y creo que habla muy mal de él".