U. de Chile denunciará a Javier Correa por el altercado tras el Superclásico

Con el caso ante Independiente ya zanjado en Conmebol, Universidad de Chile decidió hacer una denuncia contra el delantero Javier Correa por el entrevero que protagonizó en los pasillos del Monumental tras el Superclásico.

El presidente de Azul Azul, Michael Clark había dejado en el misterio la postura del club al respecto, priorizando el viaje a Paraguay para hacer sus descargos por la Copa Sudamericana.

Como informamos en Cooperativa Deportes, con aquel proceso resuelto, finalmente la U reportará al delantero colocolino frente al Tribunal de Disciplina de la ANFP, acusándolo de insultos contra Clark y el roce con un hincha azul, que fue invitado por el albo Víctor Felipe Méndez.

La versión de Correa sobre el confuso incidente fue que una persona lo agravió e incluso lo invitó a pelear, mientras Clark señaló que el futbolista lanzó fuertes insultos, lo que habrían incluido un guiño a los violentos inicdentes en Avellaneda.