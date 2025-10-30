Clark volvió a disparar a la ANFP tras eliminación en la Sudamericana: Jugar el domingo no nos ayudó

Michael Clark, presidente de Azul Azul, habló luego de la eliminación de Universidad de Chile en semifinales de Copa Sudamericana y aprovechó para redoblar sus dardos a la ANFP por el clásico disputado el fin de semana ante Universidad Católica, y que en su opinión mermó a los azules en la revancha con Lanús.

"Yo lo dije, se pudo haber hecho más y, en mi humilde opinión, se debió haber hecho más. Los partidos se ganan, se pierden, y uno no se puede poner en el caso hipotético de 'qué hubiese pasado si esto o lo otro', pero claramente jugar el domingo no nos ayudó", señaló a la prensa en zona mixta.

El dirigente remarcó que "Lanús no jugó y el equipo (en comparación) se vio un poco más lento, más cansado. Uno tiende a pensar que estos partidos son ideales para que los hubiese jugado Lucas (Assadi, lesionado el fin de semana ante la UC). Es un jugador distinto, que encara y encuentra espacios; claramente no contar con él nos afectó".

"Si hubiéramos ganado con Lucas o no, quién sabe, pero no haber jugado era mejor", reafirmó.

Respecto a la campaña internacional, indicó que "siempre jugamos de igual a igual, siempre tuvimos chances de ganar. Se hizo una linda copa y se dejó una muy buena imagen. Orgulloso por los muchachos y todo lo que hicieron, le dieron una alegría a la hinchada azul. Estamos en paz".

"Queríamos ganar, no se pudo y bueno, así es el fútbol. Ahora hay que dar vuelta la página. El domingo tenemos un partido importante y hay que seguir", declaró en miras al duelo con Huachipato en Talcahuano.

"Hay que seguir luchando. Está el 'Chile 2'. Si bien estamos más abajo, tenemos un partido menos. Nosotros como club tenemos objetivos importantes y quedan partidos por jugar. Hoy hay que estar apenados y ya mañana poner la mente en el campeonato nuevamente", dijo Clark.

Sobre el futuro de Gustavo Alvarez aseguró que no hay nada definido, pues "como club tenemos temas importantes como cerrar el campeonato" y "en este club estamos todos en evaluación siempre. Él tiene contrato, pero a fin de año siempre se evalúa todo y veremos que es lo mejor para él, el club y los jugadores".

Finalmente, valoró la seguridad en Buenos Aires: "Muy bien el operativo. No pasó nada, el camino estuvo muy tranquilo, vinimos con harto resguardo".