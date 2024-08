Cristian Palacios superó los problemas físicos y quedó a las órdenes de Gustavo Alvarez

Universidad de Chile sumó buenas noticias durante este lunes luego que el delantero uruguayo Cristian Palacios recibiese el alta médica para volver a la disposición de Gustavo Álvarez tras una molestia en el isquiotibial derecho.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, el ariete charrúa sufrió una lesión muscular que le impidió estar entre los convocados para el Superclásico que finalizó 0-0 en el Estadio Nacional el pasado domingo.

Ante ello, Álvarez tendrá disponible al goleador del equipo para la visita a O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. Encuentro que se disputará el sábado 17 de agosto a las 17:30 horas (21:30 GMT).

No obstante, esta eventual presencia y registros anotadores no se condicen con la opción de renovarlo. Desde la misma fuente, aseguraron que "Chorri" no está entre las prioridades de la directiva para el siguiente semestre.

Renato Cordero no entra en los planes del club

Gustavo Álvarez también tuvo que tomar una decisión respecto al futuro del volante Renato Cordero, quien solicitó salir del plantel en vista de los pocos minutos que sumaría con la llegada de Charles Aránguiz.

En ese sentido, desde Cooperativa Deportes comunicaron que el cuerpo técnico aprobó y compartió la decisión del mediocampista de 21 años, teniendo en el horizonte a Universidad de Concepción interesada en un préstamo.

Actualmente el elenco azul cuenta con ocho volantes y Cordero apenas sumó minutos en ocho partidos (siendo titular en cinco de ellos) entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile, donde anotó ante Municipal Puente Alto.