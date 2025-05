Cristóbal Campos hizo desgarradora confesión sobre el accidente donde perdió su pie derecho

Cristóbal Campos, exarquero de Universidad de Chile, habló en profundidad sobre el trágico accidente que sufrió en septiembre de 2024, en donde terminó con la amputación de su pie derecho, y en su desgarrador relato confesó que atentó contra su vida.

"En el accidente atenté contra mi vida, no es algo que quisiera trasmitirle a la gente, pero me gusta hablar con la verdad. No fue la primera vez, tuve dos episodios más", contó Campos en TNT Sports.

"Creo que hoy en día la salud mental es muy importante. Las cosas suceden por algo. Tuve muchos detonantes, como mi relación, en lo futbolístico. No conseguía estar bien, había tocado fondo", explicó.

Además, Campos también contó que está pasando por problemas económicos y que no ha recibido ayuda de San Antonio Unido, club donde jugaba hasta el momento del accidente, y que no se han cumplido las promesas que le hicieron.

"Estoy muy afectado con el tema económico, me rechazan las licencias. Se me prometió un sueldo vitalicio en San Antonio. Guillermo Lee mediáticamente lo dijo y creo que fue un error por hacerlo público. En cuatro meses de este año no he tenido comunicación con el presidente de San Antonio y me ha afectado mucho en lo económico", detalló.

Sin embargo, manifestó que está trabajando en su adaptación con prótesis y para poder volver a la actividad, con la idea de "romper barreras nunca vistas en Sudamérica".

Por último, valoró el apoyo del Sifup, con tratamientos psiquiátricos y psicológicos, y afirmó que su objetivo es "poder salir adelante con todo esto y ser un ejemplo para la gente".