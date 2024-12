Director de Azul Azul y traspaso desde Sartor a Clark: No es bueno que haya un manto de opacidad

El abogado Héctor Humeres, representante de la casa de estudios de la Universidad de Chile en el directorio de Azul Azul, se refirió al traspaso de las acciones de la sociedad desde Sartor a Michael Clark, y criticó la "opacidad" con la que se desarrolló esta operación.

En diálogo con La Segunda, el abogado contó que el directorio de la concesionaria se reunió por Zoom el domingo en la mañana, por su solicitud, para tener detalles del traspaso.

"Él dijo que era efectivo que había pasado a ser el accionista controlador y que, por el momento, eso no significaba ningún cambio. Que lo había hecho porque quería mucho al club, lleva tres años como presidente y quería acentuar su trabajo", contó Humeres.

Humeres, además, áfirmó que Clark respondió que el cambio de propiedad fue antes del viernes, y que la compra de las accionesfue una inversión propia.

"Pregunté si era una inversión propia, si él puso su dinero, y respondió que sí", aseguró el director.

Humeres, no obstante, expuso su preocupación por no haber sido informado el directorio oportunamente de esta operación, y sostuvo que "puede afectar de cierta manera el rendimiento del club" esta situación.

Si bien afirmó que Clark "ha sido muy franco y respetuoso con el directorio", insistió que este traspaso de Sartor sin información sobre el monto pagado, la forma y la fecha "no es común".

"No es común y no es bueno que haya un manto de opacidad en la transacción. Y no es bueno para las sociedades anónimas deportivas", aseveró.