El mensaje de "Polaco" Goldberg por la muerte de Miguel Angel Russo: "Sacó lo mejor de nosotros"

Rodrigo Goldberg, histórico exdelantero de Universidad de Chile y comentarista de Cooperativa Deportes, lamentó la muerte de Miguel Angel Russo, quien fue su entrenador en la mítica campaña de los azules en 1996.

"Sabíamos que Miguel estaba delicado de salud, no nos sorprende, pero nos deja mucha pena la partida de un técnico extraordinario, una gran persona, un ser humano maravilloso. Sacó lo mejor de nosotros en una época muy especial de nuestro club", declaró "Polaco" en un video publicado por TNT Sports.

"Me reconforta saber que siempre le dijimos que lo queríamos mucho, que siempre fue importante para nosotros", agregó Goldberg.

Finalmente, afirmó que "extrañé, y lo comenté muchas veces, que nos faltó una segunda 'pata', una segunda chance en la U, pero se nos fue, y lo recordaremos con mucho cariño".

