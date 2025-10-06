Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

"El psicólogo me ha ayudado bastante": Lucas Assadi se refirió a su gran momento futbolístico

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El jugador de Universidad de Chile indicó que está disfrutando de la etapa que está viviendo.
En portada

El volante de la selección chilena y Universidad de Chile, Lucas Assadi se refirió al gran momento futbolístico que atraviesa y sobre los pilares fundamentales para mantenerse al máximo nivel.

"Creo que he disfrutado todo lo que he jugado en la U y en la selección (chilena), es más que nada eso, disfrutar cada momento, aprovecharlo al máximo y ser feliz", comenzó declarando Assadi con TNT Sports respecto a su nivel actual.

Asimismo, habló sobre los aspectos personales y las personas que han marcado su alza durante la temporada. "Primero mi familia, mis papás que siempre me han apoyado en los momentos malos y ahora lo están disfrutando conmigo, el psicólogo me ha ayudado bastante y creo esas personas han sido muy importantes hoy en día y también mi preparador físico, porque no he dejado de entrenar". 

El joven jugador de los azules se convirtió en uno de los inamovibles en el esquema de Gustavo Álvarez, a pesar de que no estaba considera al comienzo de la temporada.

