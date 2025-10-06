"El psicólogo me ha ayudado bastante": Lucas Assadi se refirió a su gran momento futbolístico
El jugador de Universidad de Chile indicó que está disfrutando de la etapa que está viviendo.
El jugador de Universidad de Chile indicó que está disfrutando de la etapa que está viviendo.
El volante de la selección chilena y Universidad de Chile, Lucas Assadi se refirió al gran momento futbolístico que atraviesa y sobre los pilares fundamentales para mantenerse al máximo nivel.
"Creo que he disfrutado todo lo que he jugado en la U y en la selección (chilena), es más que nada eso, disfrutar cada momento, aprovecharlo al máximo y ser feliz", comenzó declarando Assadi con TNT Sports respecto a su nivel actual.
Asimismo, habló sobre los aspectos personales y las personas que han marcado su alza durante la temporada. "Primero mi familia, mis papás que siempre me han apoyado en los momentos malos y ahora lo están disfrutando conmigo, el psicólogo me ha ayudado bastante y creo esas personas han sido muy importantes hoy en día y también mi preparador físico, porque no he dejado de entrenar".
El joven jugador de los azules se convirtió en uno de los inamovibles en el esquema de Gustavo Álvarez, a pesar de que no estaba considera al comienzo de la temporada.
Ver esta publicación en Instagram