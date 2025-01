¿Esperanza para la U? Octavio Rivero no viajó a la pretemporada de Barcelona

En Universidad de Chile se frotan las manos en el mercado de fichajes, ya que después de negociar con distintos nombres para reforzar la posición del delantero que dejaron Cristián Palacios y Luciano Pons, un vuelco que puede abrir una ventana para los azules.

Reportes desde Ecuador señalaron que el ariete uruguayo Octavio Rivero no atraviesa un grato momento con la dirigencia de Barcelona SC de Guayaquil, razón por la que decidió no viajar a la pretemporada en la ciudad de Manta, pese a que estaba señalado en la nómina del equipo.

🚨💣 Octavio Rivero no viajará a la pretemporada con @BarcelonaSC 🟡⚫️ por ahora...



El delantero no viajaría a la pretemporada en Manta hasta no solucionarse ciertos temas.



