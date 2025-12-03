Federico Valdés: Me queda claro que Alvarez no debe seguir en la U

Federico Valdés, presidente de Azul Azul en el ciclo más exitoso de la concesionaria al mando de Universidad de Chile, tuvo duras palabras para los dichos de Gustavo Alvarez y aseguró que el entrenador no debe seguir en el equipo en 2026.

"No tengo mayores antecedentes, pero tras escucharlo me queda claro que él no debe seguir en la U por las razones que sea y tendrán que abocarse a buscar otro entrenador. Anunciar un retiro antes que termine el torneo solo puede perjudicar al equipo, que está peleando por ir a torneos internacionales. Me hubiese gustado que esperara hasta el último partido", expresó el otrora timonel del conjunto laico.

"No creo que el plantel esté preocupado por eso. Por mi experiencia, lo que ocurre en el camarín está bastante disociado de lo que ocurre con los dirigentes", añadió.

Consignar que Universidad de Chile cerrará la temporada 2025 cuando visite este sábado 6 de diciembre, a las 18:00 horas, a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones con la obligación de ganar y esperar que O'Higgins se enrede ante Everton para así clasificar a Copa Libertadores.